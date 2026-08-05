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Пребиха до смърт мъж на Младежкия хълм в Пловдив, полицията отрече (Обновена)

24 часа Пловдив онлайн

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Младежки хълм в Пловдив.

На криминалисти е било наредено да мълчат, докато не бъдат разкрити извършителите

Мъж е починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. На тялото се натъкнали случайни минувачи.

Извършителите на побоя все още не са установени. От снощи полицията в града е на крак и ги издирва. Неофициално обаче разследващи разкриха, че заподозрените са тийнейджъри. 

Тази сутрин "24 часа" потърси официална информация за случилото се от пресцентъра на областната дирекция, но оттам категорично отрекоха да е извършвано убийство на територията на областта.

Обърнахме се и към пресцентъра на прокуратурата в Пловдив, оттам обясниха, че ще дадат информация по-късно.

Според запознати касае се за побой над мъж около 40 години. Той е бил открит в тежко състояние от хора, които са били на тепето. Те сигнализирали на 112 и на място пристигнала линейка. Пострадалият бил откаран в болница, където издъхнал.

От вътрешни източници узнахме, че още снощи на полицаи от Второ РУ, на чиято територия е престъплението, е било наредено да не огласяват нищо по случая, докато не бъдат разкрити извършителите на тежкото престъпление. Според запознати това е причината полицията да не дава гласност на случая.

Младежки хълм в Пловдив.

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