Мира Баджева за Димитър Шумналиев: Лети, любов - ти, който обичаше, без да притежаваш

Лети, любов - ти, който обичаше, без да притежаваш; оставаше, без да бъдеш окован; и даряваше, без да очакваш отплата. Благодаря ти за безценното време заедно. Завинаги е.

Това пише в своя фейсбук публикация дългогодишната житейска партньорка на Димитър Шумналиев - журналистката и издател Мира Баджева.

Днес след дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев. Поклонението ще е от 12 ч. в петък в църквата "Преображение Господне" в кв. "Лозенец" - на ул. "Ралица" 2.

Ето какво гласи публикацията на Баджева:

Любовта и свободата рядко вървят заедно, но той ги носеше в едно и ги раздаваше щедро – с финеса на аристократ, с размаха на бохем, с чувствителността на писател, с игривостта на дете, с въображението на художник. Винаги даваше в повече. И няма друг като него.

35 години се оглеждах и не срещнах друг човек, който дори да се доближи до неговата способност да бъде над завистта и позьорството, над тщеславието и дребнавостта, над фалша и чувството за собственост; не познавам друг творец, който така безкористно да се е радвал на чуждия талант и успехи. Толкова широко скроен и деликатен. С такова вътрешно достойнство. С такава непосилна лекота и безподобна ведрост.

Беше толкова светъл, че измиваше всички ни до прозрачност. Спасяваше ни от нас самите.

Вярваше в съдбата. Тя ми го подари за трийсет и пет дълги и щастливи години. И ми го отне само за тринайсет дни. Лети, любов - ти, който обичаше, без да притежаваш; оставаше, без да бъдеш окован; и даряваше, без да очакваш отплата. Благодаря ти за безценното време заедно. Завинаги е.

P.S. Прощаването с Димитър Шумналиев ще е от 12 ч. в петък в църквата "Преображение Господне" в любимия му квартал Лозенец - на ул. "Ралица" 2.