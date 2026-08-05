Кънчо Стойчев за Шумналиев: Малките бъдещи писатели ще дадат още много живот на таланта ти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сбогом с огромна благодарност за работата ти с най-малките бъдещи писатели като член на журито на фондация "Братя Мормареви". Те със сигурност ще те помнят и ще ти дадат още много живот - живот на таланта ти.

Това написа социологът и председател на фондация "Братя Мормареви" Кънчо Стойчев след като стана ясно, че днес след дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев.

Поклонението пред Шумналиев ще е от 12 ч. в петък в църквата "Преображение Господне" в кв. "Лозенец" - на ул. "Ралица" 2.

Ето и цялото послание на Стойчев:

Сбогом, Митко!

Сбогом с огромна благодарност и за работата ти с най-малките бъдещи писатели като член на журито на Фондация "Братя Мормареви".

Те със сигурност ще те помнят и ще ти дадат още много живот - живот на таланта ти.