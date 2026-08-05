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След работата при условията на временен бюджет през първите месеци на годината Общината отчита стабилни приходи, редовно обслужване на всички кредитни задължения и устойчиво финансово управление

Община Шумен приключва първото шестмесечие на 2026 г. със стабилни финансови резултати. Към 30 юни Общината няма просрочени задължения, изпълнява стабилно приходната си програма и обслужва своевременно всички свои кредитни задължения. Това показва отчетът за касовото изпълнение на бюджета към средата на годината.

След първите месеци на годината, в които общините в страната работеха при условията на временен бюджет до приемането на държавния бюджет, отчетът на Община Шумен потвърждава добро изпълнение на приходната част, ефективно управление на публичните средства и финансова дисциплина.

През първото шестмесечие в общинския бюджет са постъпили 12,85 млн. евро собствени приходи, помощи и дарения. Основен принос за изпълнението имат имуществените данъци и общинските такси.

Постъпленията от данък върху недвижимите имоти достигат 2,11 млн. евро, от данък върху превозните средства – 1,87 млн. евро, а от данък при придобиване на имущество – 1,70 млн. евро.

Най-голям дял от неданъчните приходи заемат общинските такси, които възлизат на 4,71 млн. евро, като близо 4 млн. евро са приходите от такса за битови отпадъци. Значителни постъпления са реализирани и от управление на общинската собственост, предоставяне на административни и технически услуги, както и от продажба на общински активи.

Стабилното изпълнение на приходната част осигурява необходимия финансов ресурс за изпълнение на общинските политики и инвестиционната програма през годината.

Към края на второто тримесечие Община Шумен е извършила разходи в размер на 52,86 млн. евро. Средствата са насочени към дейности с пряко значение за жителите на общината – образование, здравеопазване, социални услуги, култура, благоустрояване, комунални дейности, транспорт и поддържане на общинската инфраструктура.

Най-голям ресурс традиционно е насочен към образованието, където са разходвани 20,49 млн. евро, следвано от социалните услуги с 8,70 млн. евро, икономическите дейности и инфраструктурата с 8,56 млн. евро, както и жилищното строителство, благоустройството, комуналното стопанство и опазването на околната среда, за които са изразходвани 5,91 млн. евро.

Всички кредитни задължения на Община Шумен продължават да се обслужват своевременно. Към 30 юни 2026 г. размерът на общинския дълг е 8,30 млн. евро, като всички погасителни вноски и лихви са изплатени в срок.

Към края на отчетния период Общината няма просрочени задължения, което е показател за добра финансова дисциплина, устойчиво управление на бюджета и стриктно изпълнение на поетите финансови ангажименти.

Към 30 юни 2026 г. поетите ангажименти на Община Шумен са в размер на 43,53 млн. евро. Те са в рамките на нормативно определените ограничения и са обезпечени с необходимия финансов ресурс.

Финансовите показатели показват, че въпреки работата при условията на временен бюджет през първите месеци на годината Община Шумен е осигурила необходимия ресурс както за ежедневното функциониране на общинските дейности, така и за изпълнението на инвестиционната си програма.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни 2026 г. e представен за информация на Общински съвет – Шумен.

Финансовите резултати към средата на годината потвърждават устойчивото финансово състояние на Община Шумен. Общината продължава да осигурява необходимия ресурс за качествено предоставяне на публични услуги, изпълнение на инвестиционните проекти и реализиране на приоритетните политики в интерес на жителите на общината.