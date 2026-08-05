Кметът на Банско за случая с италианските ученици: Обикновени словесни пререкания между младежи

Полицията и общинските структури са реагирали адекватно на случая с италианските ученици в Банско.

Това заяви кметът на града Стойчо Баненски пред БТА. И коментира, че става дума за "обикновен случай на словесни пререкания между младежи".

"Не мога да си представя и няма да позволя някой отнякъде да задава темата и да лепи етикети на Банско, на авторитета, на имиджа, който е изграждан от банскалиите през толкова много години. Една обикновена ситуация е това, на която не мисля, че трябва да се отдава толкова голямо медийно значение", категоричен бе Баненски.

В Банско постоянно също живеят хора от много националности, каза Баненски и добави, че за атмосферата и за средата на живот в един град трябва да се попитат хората, избрали да живеят в него.

"Защото това впечатление, което се опитва да се създаде, то е извлечено от някаква ситуация, която, според мен, при младежите е нормална", коментира още той.

"Но, ако трябва да кажа и за децата на Банско, всеки може да ги види всяка вечер - оплели са гривнички и ги продават на туристите. И когато ги попитаме за какво ще използвате парите, те казват: за благотворителност. Така че това се случва в Банско. Всяка друга интерпретация на темата просто за мен е непонятна", допълни градоначалникът.

Както "24 часа" съобщи, в хотела по време на инцидента са били настанени близо 300 младежи от еврейски произход от различни европейски държави, участвали в летен лагер на младежкото ционистко движение Bene Akiva. Сред тях е имало около 80 ученици от Рим и Милано на възраст между 15 и 16 години, придружавани от седем възпитатели. По думите на младежите група мъже, облечени в черно, е започнала да отправя антисемитски лозунги, да прави нацистки поздрави и да се опитва да проникне в хотела. Част от учениците разказват, че са се барикадирали вътре, докато други са плакали и са се обаждали на родителите си от страх. След първата намеса на полицията нападателите са се оттеглили, но по-късно отново са се върнали пред хотела, което наложило засилено полицейско присъствие до отпътуването на групата на следващата сутрин.