37-годишен е пребитият до смърт на Младежкия хълм в Пловдив, намерен е безпомощен

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По информация на "24 часа" извършителите на убийството са младежи, установени по записи от охранителни камери в района

37-годишен мъж е намерен в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Бил е откаран в болница, където по-късно починал.

Това съобщиха от МВР в късния следобед, след като сутринта отрекоха пред "24 часа" да има убийство в Пловдив. Според официалната информация сигналът е подаден около 17,20 ч. вчера. Човекът бил намерен с видими следи от насилие. По случая е образувано досъдебно производство във Второ районно управление.

От Окръжната прокуратура потвърдиха, че разследването се води за умишлено убийство. Извършват се активни действия за установяване на фактическите обстоятелства по случая и на извършителите.

От снощи полицията в града е на крак и издирва авторите на побоя. По информация на "24 часа" става въпрос за младежи, които са установени по записи от охранителни камери в района.