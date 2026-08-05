636 непълнолетни работят през лятото в Добричко

Поисканите разрешения за приемане на работа на непълнолетни лица за периода от началото на годината до средата юли са 575 в област Добрич, съобщават от дирекцията „Инспекция по труда" в Добрич. През м.г. издадените разрешения са 636.

„Прегледът на желаещите да получат разрешения непълнолетни показва възходяща тенденция. През 2024 г. са издадените разрешения са 581, през 2023 г. – 488, през 2022 г. – 382, през 2021 г. – 303, през 2020 г. – 126", посочват инспекторите.

„Разрешителните за приемане на работа на непълнолетни лица се издават предимно на работещите, които осъществяват своята дейност на територията на летните курорти и селища. Учениците проявяват интерес най-вече към заведения и магазини, където ги наемат за помощник - бармани, помощник- сервитьори, помощник-пиколо и помощник – продавачи", каза директорът Ангел Петков.

От Инспекцията по труда напомнят, че съгласно българското законодателство минималната възраст за започване на работа е 16 години. За непълнолетните работници и служители е предвидена специална закрила, която им гарантира облекчени условия на труд. Те не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20 ч. до 6 ч. сутринта.

„Непълнолетните работят основно в семейни магазини, ресторанти, кафенета и др. в курортите", добави Петков. Според него, режимът за издаването на тези разрешения трябва да облекчи и да стане уведомителен, за да могат след това да се правят ефективни проверки.