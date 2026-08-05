Депутатката Диамант изтри профила си във фейсбук

След бурята в социалните мрежи депутатката от "Прогресивна България" Ирина Асиова - Диамант изтри профила си във фейсбук. От днес той е неактивен и не може да бъде открит, а дни преди това тя блокира коментарите под публикациите си.

Профилът на Ирина Асиова - Диамант бе подложен на атака, продължила две седмици, след като тя опита да защити колегата си Константин Проданов. В нощта, в която депутатите приеха бюджета, Проданов отправи реплика към бившата финансова министърка Теменужка Петкова от ГЕРБ, възприета като обида. "Г-жо Петкова, това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел", заяви Проданов от трибуната на парламента. Впоследствие обясни, че говори по принцип за финансовата политика на предните управляващи и че със същото сравнение си послужил още на заседанието на комисията по бюджет и финанси, чийто председател е.

Още същата вечер Ирина Асиова - Диамант публикува видео с думите на Проданов и обяснението, че принципно той обичал да говори с метафори, но е изключително възпитан и деликатен човек. Думите му не били насочени към Теменужка Петкова, а ползвал метафора за финансовото състояние на държавата.

Под поста на депутатката в защита на колегата й от мнозинството се разгоря спор, като Диамант влезе в челен разгорещен сблъсък с психиатърката Цветеслава Гълъбова и журналистката Соня Колтуклиева. В статус, насочен срещу тях, но без да споменава имената им, използва израза "личности с отпаднала необходимост". Впоследствие го допълни, че отпадналата необходимост била за политиката.

Нито Гълъбова, нито Колтуклиева останаха длъжни на депутатката от управляващата партия, което допълнително изостри спора.

"Нищожество, от теб ще остане само смрад и биобоклук", написа Диамант по адрес на Колтуклиева. Беше я вбесила с думите, че майка ѝ е била журналист в "Работническо дело", а покойният ѝ баща - шеф на полицията в Петрич. Това, че засяга паметта му, ме провокира, обясни по-късно депутатката.

Впоследствие Ирина Асиова - Диамант изтри коментарите си, а след още няколко дни се извини с думите, че "каквато и да е предисторията, един политик не бива да обижда журналист. Всъщност не може да обижда. Точка".

В последните няколко дни върху мен се изсипа буря от мемета, обвинения и откровени обиди. И макар да чувствам, че част от тези коментари са крайни и несправедливи, осъзнавам и своята персонална отговорност да се стигне до тази ситуация, написа още тя. А към д-р Гълъбова поднесе персонално извинение за "непремерения си език".

С изключение на този бурен епизод, депутатката Диамант ползваше профила си, за да информира почитателите и избирателите си какво върши от старта на 52-ото НС, в което дебютира като политик. Разказвала е в какви групи е станала член и какво смята, че може да постигне в тях. Какво са казали колегите ѝ в пленарната зала, какво предлага партията им. Понякога отговаряше и на коментари под публикациите ѝ, но и често забраняваше тази опция.