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Община Пазарджик раздава безплатна вода в жегите

Диана Варникова

[email protected]

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Пунктът е пред театъра в Пазарджик

Високите температури изискват повече грижа – за себе си и за хората около нас.

Във връзка с обявения жълт код за опасно горещо време и очакваните температури до 38°C, от днес (05.08.) до 07.08. включително Община Пазарджик разполага пункт за безплатна питейна вода в района на пл. „Константин Величков".

Пунктът ще работи в най-горещите следобедни часове, когато рискът от прегряване е най-висок.

От Община Пазарджик призовават всички граждани да избягват продължителен престой на открито в часовете с най-силно слънце, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

Пунктът е пред театъра в Пазарджик

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