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6.6% по-чист въздух след първия уикенд от инициативата „Лято на паветата"

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СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Инициативата на Столична община продължава до края на август

Данните от мобилната измервателна станция на Столичната община показват спад от 6.6% в нивата на замърсяването на въздуха, свързано с автомобилния трафик след първия уикенд от инициативата „Лято на паветата". 

Той премина без съществени затруднения в организацията на движението, съобщават още от Столична община. 

През август, във всеки почивен ден, гражданите и гостите на София ще имат възможност свободно да се разхождат по бул. „Цар Освободител" – едно от най-разпознаваемите места в столицата.

Инициативата има за цел да даде повече пространство за пешеходци - за разходки, срещи и събития в центъра на София. Същевременно, Столична община събира и анализира конкретни данни за ефекта от ограничаването на автомобилното движение върху качеството на въздуха, шума и организацията на трафика.

СНИМКА: Пресцентър на Столична община

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