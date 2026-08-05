ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пето издание на фестивала „Моята София" на 14 и 15...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23340362 www.24chasa.bg

Пожар на сухи треви подпали частни имоти в стрелчанско село

Диана Варникова

536
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимката е илюстративна

Пожар на запалени сухи треви се е разпрострял и е навлязъл в частни имоти в село Блатница, община Стрелча.

Сигнал за лумналия огън е получен малко пред 14 часа днес в дежурната част на РДПБЗН-Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Незабавно към мястото са били насочени 3 противопожарни автомобила с огнеборци от Панагюрище, Стрелча и Пазарджик. По първоначално събраните данни огънят тръгнал от сухи треви и навлязъл в частни имоти.

Засегнати са две къщи, в които към момента на пожара не е имало хора /едната е необитаема/, както и стопанска постройка.

Пожарът вече е локализиран и се доизгасява. На мястото има и екип на РУ-Панагюрище, като ще бъде извършен оглед за установяване на евентуалната причина за възникването на инцидента.

Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво