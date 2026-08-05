Йотова за Димитър Шумналиев: Отиде си един от истинските интелектуалци на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С Димитър Шумналиев си отиде един от истинските интелектуалци на България. Той беше ярка личност с изострен усет към превратностите на времето, с талант да ги анализира, съпреживява и описва с неподражаем стил. С журналистическо перо, вдъхновено от непримиримото и честно слово. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод загубата на журналиста и писател Димитър Шумналиев. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Президентът посочва, че Димитър Шумналиев се е утвърдил като проникновен разказвач, умеещ да улавя сложните обрати в националната ни съдба. „В творчеството си той търсеше онова, което оцелява въпреки всичко – ценностите, родовата памет, близостта между хората, човешкото достойнство", посочва държавният глава.

Илияна Йотова подчертава, че Димитър Шумналиев е вярвал, че дори в най-строгите и мрачни времена силата на духа намира своя път. Затова подкрепяше младите си колеги и питаеше искрена възхита към таланта им, отбелязва президентът.

Днес след дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев.

Поклонението пред Шумналиев ще е от 12 ч. в петък в църквата "Преображение Господне" в кв. "Лозенец" - на ул. "Ралица" 2.