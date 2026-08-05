Селскостопанската академия потвърди: Имотът с разбитата лаборатория за фентанил е наш

Имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Селскостопанската академия (ССА). Той е отдаден дългосрочно под наем, през месец юни 2024 г., след проведена редовна тръжна процедура, съобщиха от ССА в официална позиция, качена на интернет страницата им.

Оттам уточниха, че Действащият договор е сключен на 26 юни 2024 г. за срок от пет години. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица, като носи отговорност за дейностите, извършвани в него.

По-рано днес от Столична община отрекоха собственост върху имота. Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите, написаха оттам. Вчера ГДБОП разби незаконната фабрика за наркотици в имот в затънтена част на кв. "Факултета".

Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки)– бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община, добавиха от общината.

Има и документи за отдаване под наем. За тях от Столична община заявяват, че общината не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван.

По първоначални данни лабораторията захранвала цялата страна с опасната дрога, като от нея излизали между 6 и 10 килограма на ден.

Главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов обясни, че разбитата от ГДБОП фабрика за производство на фентанил е следена от април. Тогава са били хванати 4 сделки с дрогата. Те показали, че в цялата страна наркотикът се зареждал от лабораторията в столичния кв. "Факултета".

Той обясни, че лабораторията работела само сутрин - от 5 до 7,30 часа. Правела по около 6 до 10 кг фентанил. След това дрогата тръгвала из страната. Смята се, че бандата от 7 души е била монополист и е работела само за вътрешна употреба. Няма данни нито за хванат на вход в България фентанил, нито на изход. Заради това Николов посочи, че се надява от утре всички фентанилови наркомани да са в абстиненция. Той на няколко пъти посочи, че това е най-опасната дрога.

Вчера били хванати трима души, които правели дрогата. Те опитали да избягат с кола, в която имало 6 кг фентанил. В базата са открити всички прекурсори, необходими за изготвянето на фентанила, както и готова дрога. Още четирима души са хванати в други части на България.

Експертизи на предишните 4 пратки показали, че веществото било силно токсично и много чисто. Дилърите на ниско ниво го разреждали, което правело дрогата още по-опасна. Арестуваните са от 42 до 53 години, с криминални регистрации и действат в цялата страна. Ще се проверяват печалбите им.

Групата е много конспиративна, не е демонстрирала висок стандарт на живот - нито дилърите, нито готвачите. По данни на МВР единият задържан се научил да прави дрогата по клипчета, които гледал в интернет приложения.

Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, пише в позицията, добавиха оттам.