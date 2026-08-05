Пето издание на фестивала „Моята София" на 14 и 15 август

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На 14 и 15 август Столична община организира петото издание на младежкия фестивал „Моята София. Младите с каузи" – два дни, в които музиката среща важни обществени теми, спорта, науката, изкуството и предприемачеството. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Фестивалът ще се проведе в пространството на Sofia Summer Fest, а входът е свободен. Програмата започва в 17:00 ч. и в двата дни.

И тази година целта е младите хора да имат място не само за забавление, а и за срещи, нови знания и каузи, в които могат да се включат.

Музиката: Любими банди на живо

Летните вечери ще бъдат озвучени от едни от най-любимите български групи:

14 август: На сцената се качват неподражаемите No More Many More.

15 август: За купона и доброто настроение ще се грижат Scarlet и енергичните Ogi 23.

Три основни каузи в сърцето на фестивала

Под светлините на прожекторите тази година застават три ключови теми:

1. Осиновяване на животни: Заедно с „ЧЕТИРИ ЛАПИ" и ОП „Екоравновесие" на място ще ви очакват кученца терапевти и четириноги, търсещи своя нов дом. За стопаните на кучета ще има специална зона с AATraining за съвети, игри и награди.

2. Здравна превенция: Кампанията „КОД: Превенция. Сега е време, за да имаш време" ще осигури безплатни индивидуални консултации с дерматолог, психолог, кинезитерапевт и остеоестет. Партньорите от Synevo ще предоставят и ваучери за безплатни изследвания.

3. Превенция на зависимости: Превантивно-информационният център по наркомании – София подготвя атрактивни демонстрации с „алкоочила" и интерактивни предизвикателства.

Наука, изкуство, предприемачество и забавления

Програмата предлага забавления за всички от сърце:

Наука и иновации: Интерактивни демонстрации от „Музейко" за най-малките и научни експерименти от „Софийски фестивал на науката" за порасналите откриватели, както и иновативни проекти от „Академия за ВИЗИОНЕРИ".

Арт и култура: Карикатура за 30 секунди от SOFIANER, творческо ателие на художника Николай Табаков, работилница за парцалени бижута и безплатни читателски карти от Столична библиотека.

Спорт и танци: Лакрос, корнхол, брейк демонстрации, групови тренировки по зумба, йога и PboXx, както и горещи танцови зони за салса, бачата и K-Pop.

Мода и стил: Индивидуален цветови анализ от професионален експерт-колорист.

Специални формати: Заснемане на подкаста „Софийски истории" на живо (14 август) и 8-ото издание на „Sofia UP: срещи за предприемачи" (15 август от 17:00 ч.) с основателите на едни от най-големите столични фестивали Борислав Гълъбов и Алекси Калев.

Награди за посетителите: Всеки, който сподели снимка от фестивала в социалните мрежи и се отбележи на събитието, ще има възможност да завърти „Центрофугата на късмета" и да спечели страхотни награди!