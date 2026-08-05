Има задържани за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Официална информация за броя им няма, но групата не е малка

Вече има задържани за убийството на 37-годишен мъж в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, съобщиха за "24 часа" близки до разследването.

Официална информация за арестуваните все още няма. По неофициални данни обаче не става дума за един-двама извършители, а за по-голяма група. Предстои те да бъдат разпитани, за да се изяснят фактите и обстоятелствата около настъпилата смърт и дали всички са участвали в нанасянето на ударите.

Както вече съобщихме, сигналът за открития в безпомощно състояние мъж е бил подаден около 17,20 ч. вчера, а от снощи голяма част от служителите на реда в града са били ангажирани с издирването на участниците в побоя. Охранителни камери в района установили, че става въпрос за младежи.

Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за умишлено убийство.