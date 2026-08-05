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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23340682 www.24chasa.bg

Има задържани за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Никола Михайлов

[email protected]

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Младежкия хълм в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Официална информация за броя им няма, но групата не е малка

Вече има задържани за убийството на 37-годишен мъж в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, съобщиха за "24 часа" близки до разследването. 

Официална информация за арестуваните все още няма. По неофициални данни обаче не става дума за един-двама извършители, а за по-голяма група. Предстои те да бъдат разпитани, за да се изяснят фактите и обстоятелствата около настъпилата смърт и дали всички са участвали в нанасянето на ударите.

Както вече съобщихме, сигналът за открития в безпомощно състояние мъж е бил подаден около 17,20 ч. вчера, а от снощи голяма част от служителите на реда в града са били ангажирани с издирването на участниците в побоя. Охранителни камери в района установили, че става въпрос за младежи. 

Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за умишлено убийство.

Младежкия хълм в Пловдив.

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