За ден 24 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

За ден са хванати общо 24 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол –10 от тях са карали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, няма отказали тестване, съобщиха от МВР.

15565 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18913 водачи и пътници. Съставени са 4919 фиша и 425 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.