Италианците в Банско предизвикали с жестове скандала, има много оплаквания от тях и щети за 15 000 евро в хотела (Видео)

В полицията постъпили много сигнали срещу тях, някои - за нахлуване в чужди дворове

Групата италианци са предизвикали обидите от българи, след като са им показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. Това са първоначалните данни на МВР, обясни шефът на полицията в Банско Християн Пармаков.

Той посочи, че по случая са установени както петимата българи, така и италианците. Това станало след сигнал за скандала, разиграл се късно вечерта на 2 август. На място отишли полицаи от районното в курортния град. Българската група се връщала няколко пъти, но не се е стигнало до физическа разправа, каза Пармаков.

Обясни, че чужденците били около 2 седмици в Банско. Срещу тях имало множество сигнали, че след 22 часа вдигат шум, хвърлят предмети през прозорците и терасите, тропали по прозорците на друг хотел, показвали неприлични жестове към хората и ги обиждали. Освен това в МВР било съобщено и че влизали в частни имоти. При един от случаите пък чужденците се били събрали на площадка в града. Вдигали са шум, а след сигнал отишъл полицай. Тогава младежите се укротили.

По данни на управителя на хотела, в който чужденците отседнали, има щети за около 15 000 евро в него.

За случая от втори август материалите са докладвани на прокуратурата.

От хотела посочиха, че от 2 месеца работят само с израелски групи и не са имали проблеми с тях. Последната група дошла в средата на юли и останала до 3 август. Тя била от 240 души и 30 възпитатели. Според управата на хотела имало твърде много деца и не можели да ги укротят. Затова викали полиция няколко пъти. "Всеки ден след вечеря тези туристи викаха по минувачите, замеряха с пластмасови чаши минувачите", разказаха от хотела. И посочиха, че многократно били предупреждавани да не го правят. Полиция идвала 3 или 4 пъти заради проблеми с децата.

Според управата на хотела известната случка не е най-сериозната. Счупена тенис маса, счупени телевизори, каза управителят. И посочи, че е грозно да се обвиняват българчетата, тъй като категорично не ставало дума за антисемитизъм, а за предизвикване.

Както "24 часа" съобщи, в хотела по време на инцидента са били настанени близо 300 младежи от еврейски произход от различни европейски държави, участвали в летен лагер на младежкото ционистко движение Bene Akiva. Сред тях е имало около 80 ученици от Рим и Милано на възраст между 15 и 16 години, придружавани от седем възпитатели. По думите на младежите група мъже, облечени в черно, е започнала да отправя антисемитски лозунги, да прави нацистки поздрави и да се опитва да проникне в хотела. Част от учениците разказват, че са се барикадирали вътре, докато други са плакали и са се обаждали на родителите си от страх. След първата намеса на полицията нападателите са се оттеглили, но по-късно отново са се върнали пред хотела, което наложило засилено полицейско присъствие до отпътуването на групата на следващата сутрин.