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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23341217 www.24chasa.bg

Италианците предизвикали скандала с българите, вижте снимки и видео как са потрошили хотела си

Димитър Мартинов

[email protected]

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Сред счупените вещи е стъклена маса.

В полицията постъпили много сигнали срещу тях, някои - за нахлуване в чужди дворове

Групата италианци са предизвикали обидите от българи, след като са им показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. Това са първоначалните данни на МВР, обясни шефът на полицията в Банско Християн Пармаков.

Той посочи, че по случая са установени както петимата българи, така и италианците. Това станало след сигнал за скандала, разиграл се късно вечерта на 2 август. На място отишли полицаи от районното в курортния град. Българската група се връщала няколко пъти, но не се е стигнало до физическа разправа, каза Пармаков.

Обясни, че чужденците били около 2 седмици в Банско. Срещу тях имало множество сигнали, че след 22 часа вдигат шум, хвърлят предмети през прозорците и терасите, тропали по прозорците на друг хотел, показвали неприлични жестове към хората и ги обиждали. Освен това в МВР било съобщено и че влизали в частни имоти. При един от случаите пък чужденците се били събрали на площадка в града. Вдигали са шум, а след сигнал отишъл полицай. Тогава младежите се укротили.

По данни на управителя на хотела, в който чужденците отседнали, има щети за около 15 000 евро в него.

За случая от втори август материалите са докладвани на прокуратурата.

От хотела посочиха, че от 2 месеца работят само с израелски групи и не са имали проблеми с тях. Последната група дошла в средата на юли и останала до 3 август. Тя била от 240 души и 30 възпитатели. Според управата на хотела имало твърде много деца и не можели да ги укротят. Затова викали полиция няколко пъти. "Всеки ден след вечеря тези туристи викаха по минувачите, замеряха с пластмасови чаши минувачите", разказаха от хотела. И посочиха, че многократно били предупреждавани да не го правят. Полиция идвала 3 или 4 пъти заради проблеми с децата.

Според управата на хотела известната случка не е най-сериозната. Счупена тенис маса, счупени телевизори, каза управителят за щетите. И посочи, че е грозно да се обвиняват българчетата, тъй като категорично не ставало дума за антисемитизъм, а за предизвикване. Имало и редица други обиди между двете групи, но били изрязани само тези на расова основа.

Както "24 часа" съобщи, в хотела по време на инцидента са били настанени близо 300 младежи от еврейски произход от различни европейски държави, участвали в летен лагер на младежкото ционистко движение Bene Akiva. Сред тях е имало около 80 ученици от Рим и Милано на възраст между 15 и 16 години, придружавани от седем възпитатели. По думите на младежите група мъже, облечени в черно, е започнала да отправя антисемитски лозунги, да прави нацистки поздрави и да се опитва да проникне в хотела. Част от учениците разказват, че са се барикадирали вътре, докато други са плакали и са се обаждали на родителите си от страх. След първата намеса на полицията нападателите са се оттеглили, но по-късно отново са се върнали пред хотела, което наложило засилено полицейско присъствие до отпътуването на групата на следващата сутрин.

Брава била откъртена.
Брава била откъртена.

Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.

Сред счупените вещи е стъклена маса.
Брава била откъртена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Щети има и по радиатор.
Щети има и по радиатор.
Счупен стол.
Батут е повреден.
Батут е повреден.
Счупена маса за тенис
Счупена маса за тенис
Сред счупените вещи е стъклена маса.
Брава била откъртена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Щети има и по радиатор.
Щети има и по радиатор.
Счупен стол.
Батут е повреден.
Батут е повреден.
Счупена маса за тенис
Счупена маса за тенис
Сред счупените вещи е стъклена маса.
Брава била откъртена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Подматрачна рамка на легло била счупена.
Щети има и по радиатор.
Щети има и по радиатор.
Счупен стол.
Батут е повреден.
Батут е повреден.
Счупена маса за тенис
Счупена маса за тенис
Батут е повреден.
Батут е повреден.
Счупена маса за тенис

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