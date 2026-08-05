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Строят 23 детски градини в София, разкриват 1800 места (Обзор)

Даринка Илиева

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Кметът на София Васил Терзиев откри нова детска градина в сряда СНИМКА: Столична община

23 детски градини се строят в София в момента, като с тях се очаква да се разкрият още 1800 места. Обектите са както ново строителство, така и разширения и модернизация на съществуващи детски заведения. Това стана ясно при откриването на обновената детска градина "Сребърно копитце" в "Младост" от кмета на София Васил Терзиев в сряда.

За последната 1 г. местата за прием в детски градини и ясли в столицата са увеличени с 1740, а броят на неприетите деца е намалял с близо 1300. Недостигът на места за първа градинска група в София вече е почти преодолян - към момента липсват 372 места.

Обновената детска градина в "Младост" ще приеме наесен 168 деца, разпределени в 6 групи. Реконструкцията е по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за близо 1,7 млн. евро. Ремонтирани са всички помещения, сградните инсталации, покрив и са изпълнени мерки за енергийна ефективност.
"Много от проектите за детски градини, които завършваме, са чакани с години. Изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост в кратките срокове не беше лесна задача, но Столичната община е сред отличниците", подчерта Терзиев.

Кметът на София Васил Терзиев откри нова детска градина в сряда СНИМКА: Столична община

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