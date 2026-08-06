До 22 август общината в Пловдив събира мнения дали стадион “Локомотив” да се казва “Христо Бонев”

Ако предложението бъде одобрено от общинските съветници, до края на годината спортният комплекс в парк "Лаута" официално ще носи името на най-голямата легенда на черно-белите

Стадион "Локомотив" ще бъде кръстен на Христо Бонев - живата легенда на черно-белите. Това беше обявено пред самия него още на концерта по повод 100-годишнината на клуба на 29 юни. Предложението вече е публикувано на сайта на община Пловдив за обществено обсъждане.

До 22 август граждани и организации могат да изпращат становища и предложения до общината.

Идеята стадионът на черно-белите да носи името на най-голямата клубна легенда обяви Петър Георгиев от фондация "100 години "Локомотив". Това се случи, когато на сцената излезе легендарният футболист, който трудно скри вълнението си от преживяното през вечерта.

"Това, което гледахме днес, дълги години хората ще го коментират.

За мен "Локомотив" е животът ми и любовта ми",

каза той, дълбоко разчувстван.

След като общественото обсъждане приключи, проектът ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет и още през септември може да влезе в дневния ред на местния парламент. Ако бъде одобрено от общинските съветници, до края на годината, стадионът в парк "Лаута" официално ще носи името на най-голямата легенда на "Локо" - Христо Бонев.

"Още преди години обсъждахме идеята стадионът да носи името на Бонев, но искахме това да се случи, когато комплексът бъде напълно завършен - с готова четвърта трибуна и завършен облик. Сред феновете винаги е имало единно мнение, че стадионът трябва да се казва "Христо Бонев". Все пак говорим за една жива легенда - не само на "Локомотив", а и на целия български футбол", каза пред "24 часа" Алис Аведикян, която е част от фондация "100 години "Локомотив".

Инициативата за преименуването на стадиона е внесена от изпълнителния директор на отбора Тома Цилев. Към момента обаче той вече не заема този пост. В мотивите се посочва, че идеята е съгласувана и има пълната подкрепа на организираните привърженици и фенклубовете. Преименуването на стадиона ще отдаде заслужено признание на Христо Бонев за изключителния му принос към историята на "Локомотив" (Пд), както и към българския футбол. Посочва се още, че

инициативата цели да обедини спортната общественост

и привържениците на клуба около една от най-емблематичните личности в историята на черно-белите. По думите на Алис Аведикян предложението символизира пълното обновление на клуба и целия спортен комплекс.

"Нов стадион, ново име - това е едно ново начало. Концертът беше най-подходящият момент да обявим идеята пред цялата черно-бяла общност. Христо Бонев беше изключително развълнуван, а атмосферата направи момента още по-специален. Не виждаме причина да чакаме най-лошото, за да отдадем заслуженото на човек, който е жива легенда и е направил много за клуба.

Имаме възможност той лично да почувства признанието. След като ремонтът приключи, предложението ще премине по административния ред, за да стане официален факт", допълни тя.

Аведикян разказа пред "24 часа" и за отлагането на юбилейния мач по случай 100-годишнината на клуба. Той пропадна, тъй като ремонтът на стадиона се забави много.

Сред най-сериозните проблеми са изграждането на централната трибуна и строителните дейности по вертикалната планировка. Работата изостава от предварителния график, което допълнително засилва напрежението и сред привържениците.

От община Пловдив в началото на февруари заявиха, че ремонтът напредва. Към онзи момент беше излята четвъртата бетонна плоча на централната трибуна. По проект съоръжението ще включва зали за медиите, телевизионни студиа и обслужващи помещения. Все още не е ясно кога строителните дейности по комплекса ще приключат и дали всъщност дотогава стадионът ще носи името на легендарния футболист.

"Лаута" е строителна площадка към момента и на много места е разкопано

Приоритет е до септември да бъде изградена вертикалната планировка пред трибуните "Бесика" и "Южна", а централната да бъде въведена в експлоатация", заяви пред "24 часа" Хакъ Сакъбов, зам.-кмет по строителството. Стадионът ще бъде кръстен на живата легенда Христо Бонев, това беше обявено пред него на концерта по повод юбилея на клуба. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ “100 Г. “ЛОКОМОТИВ”

По думите му забавянето се дължи основно на липсата на съдействие от страна на проектантите. Той допълни, че седалките за централната трибуна вече са поръчани. Родителите на децата, които тренират всеки ден там, също са недоволни от продължаващия толкова дълго време ремонт.

"Стадионът няма да бъде готов в годината на юбилея, затова се наложи да отменим мача. Искахме да направим нещо наистина грандиозно, но няма как да поканим големи футболни звезди и гости от цяла България, когато обектът не е завършен. Нито спонсорите, нито рекламодателите биха приели подобно събитие сериозно.

Проведохме срещи с кметове и строители, но процедурата е сложна.

Надяваме се догодина ремонтът да приключи

и тогава да реализираме всичко, което сме планирали", заяви още Алис Аведикян.

Христо Бонев е най-голямата легенда в историята на "Локомотив" (Пд) и една от най-значимите фигури в българския футбол. Роден е на 3 февруари 1947 г. в Пловдив, а почти цялата му състезателна кариера преминава с екипа на черно-белите, за които записва 426 мача и отбелязва 185 гола. Трикратен носител е на приза "Футболист №1 на България".

За националния отбор изиграва 98 мача

и вкарва 47 гола, като участва на световните първенства през 1970 и 1974 г. След края на кариерата си става треньор, а през 1998 г. е селекционер на националния отбор на България и извежда тима на световното първенство във Франция.