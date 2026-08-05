200 нови “умове” в ГЕРБ готови за смяна на поколенията (Обзор)

Обучават ги да влизат в обувките на други партии, Борисов вади правителство в сянка до 1 г.

Партия ГЕРБ вече е подготвила 200 нови кадри за политиката, обяви Бойко Борисов.

След срива ѝ на парламентарните избори лидерът започна да обикаля структурите и да разговаря с младежите в партията като част от политическата им академия “Новите умове”.

Ще извадим хора, които утре можем да пуснем по медиите, а до местните избори ще имаме правителство,в сянка, с което да заявим на хората защо ГЕРБ иска да управлява и с кои хора ще управляваме, за да не се получават такива недоносчета, които имаме в момента, обясни бившият премиер. Кметските избори са през есента на 2027 г., дотогава броят на младите, завършили политическата академия на ГЕРБ, щял да се увеличи.

Тезата за правителство в сянка Борисов анонсира още на 28 юни, а месец по-късно предупреди, че кабинетът на Румен Радев ще бъде свален с протести. Аз трябва да подготвя новата армия, новите хора, бе заявката му от Варна.

Нямало проблеми при смяната на поколенията. Опитните хора в ГЕРБ разбират, че това е правилното и само така може да се обнови партията - от долу нагоре да дойдат новите умове и по този начин да сплотим знания, опит и младежката енергия, обясни лидерът. Получила се “много добра сплав” между нови и стари.

За да се подготвят, новите гербери разигравали сценарии, при които се поставят в обувките на различни партии. Така можело да проявяват повече артистичност и по-бърза реакция в отговор на атаки.

