Българските шпиони оценени с 0 точки в класация - “пропускливи” са на руско влияние

Българските шпиони са най-зле сред всичките си колеги в Европа според класация на френското издание L'Express. Те са получили 0 точки и така се нареждат на последно място по успехи заедно с тези на Унгария и Словакия. Класацията е базирана на проучване с участието на 60 настоящи и бивши високопоставени представители на разузнавателните общности от 25 държави.

Оглавяват я агентите на британското разузнаване МИ6, които са получили 251 точки. На второ място, но с доста по-малко точки - 165, остава френското разузнаване (DGSE). Третото място е отредено на нидерландските разузнавателни служби, следвани от украинските и германската Федерална разузнавателна служба (BND).

Участниците в проучването е трябвало да оценят партньорите си по

два основни критерия - надеждност и ефективност

Трябвало да изберат по 5 най-добри служби, като ги оценят с точки от 1 до 5.

Основната причина България да не получи нито 1 точка от оценяващите е, че българските политически елити оставали “пропускливи за руско влияние”, се посочва в публикацията.

Темата за руските шпиони в страната обаче бе засегната в годишния доклад на Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР). Той е фокусиран върху войната на Русия срещу Украйна, но е обърнато специално внимание на опитите на руските специални служби да всяват разногласие в ЕС и НАТО.

Именно разузнаването единствено от българските служби разглежда и нападението от САЩ и Израел срещу Иран, въпреки че то стана в началото на 2026 г., а докладът проследавя събитията от 2025-а. Според българските разузнавачи способностите на Иран да се сдобие с оръжие за масово поразяване са значително намалени след ударите, но силната подкрепа на иранците за режима на аятоласите е изненадваща. В същия доклад за поредна година от агенцията се оплакват, че трудно намират служители. При голяма част от кандидатите назначението е пропаднало заради нисък коефициент на интелигентност и незадоволителна обща култура. Установени са и противообществени прояви.

“Въпреки активната и целенасочена работа за набиране на служители процентът на незаетите щатни бройки в ДАР остава висок. Направеният през годината анализ сочи, че основните причини за трудностите при подборния процес са свързани основно с високата конкурентност на пазара на труда”, пише в доклада на ДАР. Освен това се посочва, че като част от системата за национална сигурност тя е установила редица недостатъци в правната уредба за функционирането ѝ.

В началото на юли Народното събрание преизбра за председател на агенцията Антоан Гечев.

В доклада на L'Express е описано и назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, което предизвика протести и в крайна сметка доведе до падането на кабинета “Орешарски”. Въпреки че събитието е от 2013 г., в материала се твърди, че случаят продължава да се приема за “символ на проблемите с независимостта на службите”.

А защо МИ6 са оценени най-високо в класацията? Оценяващите определят британската служба като най-добрата заради добре изградената им мрежа от агенти с “дългосрочна перспектива”, както и заради

вербуването на информатори на високи позиции

Британските агенти умеят да проникват в центровете на властта на противникови държави, като за примери се дава проникването им в политическите и управленските среди в Русия, Китай, Иран и Турция. За най-забележителен случай е посочен бившият зам.-министър на отбраната на Иран Алиреза Акбари, който е работил с британците до 2019 г.

Великобритания бе сред първите държави, които предупредиха съюзниците за опасността от руско нахлуване в Украйна преди старта на войната през февруари 2022 г.