Подозират, че тийнейджърите от Рим и Милано са нанесли щети за 15 000 евро. Скачали от балконите в имот на жена (Обзор, снимки, видео)

България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, реагираха от Външно

Щети за 15 000 евро са нанесли италианските младежи в хотела, където са били отседнали. Неговият собственик е предявил иск за възстановяване на сумата, а срещу чужденците има и редица други оплаквания.

Засега не е публично известно какво точно са потрошили момчетата, нито дали виновни са точно италианчетата, или други младежи от еврейския лагер.

Вечерта на конфликта с българските младежи първо бил подаден сигнал срещу гостите на хотела. От балконите на мястото за настаняване те скачали в съседен двор. Затова собственичката му сигнализирала за незаконно влизане в имота, научи “24 часа”.

#българия #банско #хотел #италия ♬ оригинальный звук - draniki @24chasa.bg Повече на 24chasa.bg | С кадри на щетите в хотела в Банско, нанесени от италианските туристи, се сдоби “24 часа”. На снимките и видеата се виждат счупени столове, кресла, маса за тенис, лампи, стъклени маси и други. Заради щетите от хотела са предявили иск за 15 000 евро. Преди да се разбере за повредите, група италиански ученици се оплакаха в тамошните медии, че са били жертви на антисемитизъм. От полицията в Банско посочиха, че по първоначални данни с жестове италианците предизвикали българите. Срещу чужденците имало множество сигнали за двете им седмици в Банско. Основните били за шум, заяждане с преминаващи покрай хотела им хора и замерянето им с пластмасови чаши. #новини

Сигналът за проявата на антисемитизъм бил подаден от служители на самия хотел. Групата италианци са предизвикали обидите от българи, след като са им показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. Това са първоначалните данни на МВР, обясни шефът на полицията в Банско Християн Пармаков. Посочи, че по случая са установени както българите, така и италианците. На място отишли полицаи от районното в курортния град. Българската група се връщала няколко пъти, но не се е стигнало до физическа разправа.

Един от телевизорите бил счупен.

Срещу чужденците имало множество сигнали, че след 22 часа вдигат шум, хвърлят предмети през прозорците и терасите, тропали по прозорците на друг хотел, показвали неприлични жестове към хората и ги обиждали. Освен това в МВР било съобщено и че влизали в частни имоти. При един от случаите пък чужденците се били събрали на площадка в града. Вдигали са шум, а след сигнал отишъл полицай. Тогава младежите се укротили.

Друга от щетите е счупена маса за тенис.

От хотела посочиха, че от 2 месеца работят само с израелски групи и не са имали проблеми с тях. Последната група дошла в средата на юли и останала до 3 август. Тя била от 240 души и 30 възпитатели. Според управата на хотела имало твърде много деца и не можели да ги укротят. Затова викали полиция няколко пъти. “Всеки ден след вечеря тези туристи викаха по минувачите и ги замеряха с пластмасови чаши”, разказаха от хотела. И посочиха, че многократно били предупреждавани да не го правят. Полиция идвала 3 или 4 пъти заради проблеми с децата.

СНИМКА: Факсимиле от статията в „Кориере дела сера“

Имало счупена тенис маса, счупени телевизори, каза управителят за щетите. И посочи, че е грозно да се обвиняват българчетата, тъй като категорично не ставало дума за антисемитизъм, а за предизвикване. Имало и редица други обиди между двете групи, но било акцентирано само върху тези на расова основа.

В защита на жителите на Банско се обяви и кметът на града Стойчо Баненски. “Като кмет съм длъжен да заявя ясно, че внушенията, свързващи Банско с каквото и да е напрежение, не отговарят на истината”, написа той във фейсбук. И обясни, че репутацията на населеното място в чужбина е безупречна.

Остра реакция дойде от българското външно министерство. “България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи”, написаха от Външно в X.

“Плачехме, а отвън крещяха “Зиг Хайл”: деца от Италия разказват за кошмарната нощ в хотела в Банско

ВИОЛИНА ХРИСТОВА

“Не знам защо избраха точно нас. Вероятно през предишните дни са ни виждали да се разхождаме из Банско с кипа на главите и така са разбрали, че сме евреи. После, в неделя вечерта, ни устроиха засада.” Това са думите на 15-годишния Ариел, име, което италианският всекидневник “Кориере дела сера” използва като псевдоним, за да защити самоличността на момчето. Неговият разказ е само едно от многото свидетелства на италианските тийнейджъри, преживели драматични часове в Банско, след като група български момчета, вживели се като неонацисти, атакува хотела, в който били настанени близо 300 еврейски младежи от различни европейски държави.

Разказите, събрани от вестника, рисуват картина на страх, паника и усещане, че омразата към евреите отново се проявява открито в сърцето на Европа. Всички италиански участници вече са се завърнали в родината си. Те са част от младежкото ционистко движение Bene Akiva - 50 ученици от Рим и още 30 от Милано, всички на възраст между 15 и 16 години. Заедно със седем свои възпитатели пристигнали в Пирин за двуседмичен европейски летен лагер.

Програмата включвала планински преходи, рафтинг, колоездене, езда, изучаване на Тората, молитви и общуване.

Вместо с красивите спомени от българските планини обаче те се прибрали с преживяване, което трудно ще забравят.

“Беше между девет и половина и десет вечерта”, разказва Ариел пред италианското издание.

“Изведнъж видяхме как от нищото се появиха мъже, облечени в черно. Крещяха “Зиг Хайл”, правеха нацисткия поздрав и започнаха да ни заплашват.”

Повечето младежи били във фоайето, разговаряйки след завръщането си от планински преход, а други вече събирали багажа си, защото на следващата сутрин трябвало да отпътуват за София и оттам да се приберат със самолет в Италия. Само за минути атмосферата се превърнала в истински кошмар.

“Барикадирахме се вътре в хотела”, спомня си Ариел. “Някой извика полиция. Нападателите бяха установени и първоначално се оттеглиха. После обаче се върнаха и изглеждаше, че искат да разбият входните врати.”

Според момчето именно тогава българската полиция реагирала решително. След повторното пристигане на униформените служители останали да охраняват хотела през цялата нощ чак до отпътуването на автобуса за София рано сутринта. Опасенията били, че може да последва ново нападение.

Подобни са и разказите на 16-годишните Габриел, Давид и Ели от Милано.

“Когато всичко започна, се намирахме на различни места в хотела и затова охраната не успя веднага да предупреди всички”, разказва Ели пред “Кориере дела сера”. “Първоначално бяха трима-четирима.

Бяха с черни тениски, върху които имаше бял череп. Крещяха антисемитски лозунги и правеха нацисткия поздрав. Най-много ни беше страх, защото не знаехме дали ще се ограничат само с виковете или ще нападнат”, разказват младежите.

“Имаше деца, които плачеха. Други непрекъснато звъняха на родителите си. Майката на едно момиче дори искала да се свърже с италианското външно министерство”, разказва друг младеж. Особено силни са думите на една от младите възпитателки от Рим, която по време на нападението също се намирала в Банско.

“Изпитах огромно разочарование и безкрайна тъга”, казва тя пред “Кориере дела сера”. “Това показва, че дори в среда като лагера на Bene Akiva, където би трябвало да се чувстваме защитени, заплахата винаги дебне зад ъгъла. Най-болезненото е, че въпреки че не се оставихме да бъдем сплашени, разбрахме, че не сме желани.”

След завръщането на групата в Италия с младежите разговаря и 26-годишният Федерико Спицикино, ръководител на римската организация на Bene Akiva, известен в движението като “шалиах”.

Пред вестника той обяснява, че се е опитал да насочи вниманието на децата към други теми - ваканцията, семействата им и морето, където мнозина вече били заминали след завръщането си. На въпроса дали следващото лято отново биха избрали България, отговорът на младежите бил категоричен: “Със сигурност не”.