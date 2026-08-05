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Кола се преобърна по таван на тротоар във Велико Търново (Снимки)

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КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

Тежка катастрофа е станала днес в жилищния квартал "Бузлуджа", известен като "Пишмана", във Велико Търново. Кола се е преобърнала по таван на тротоара, точно след завой на улица в квартала, напускайки пътното платно.

Инцидентът е станал в непосредствена близост до пешеходна пътека и на кръстовище, регулирано с пътни знаци. Автомобилът е паднал в тревистия скат до тротоара. 

КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров
КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

Веднага след инцидента на място е пристигнал екип на пътна помощ.

Катастрофата причинила временни затруднения в движението в района, съобщи Нова тв.  

КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров
КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

Възможно е несъобразена скорост в завой да е довела до загуба на контрол над превозното средство.

КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров
КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров
КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

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