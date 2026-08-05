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Единият от хванатите да крадат вода в Асеновград договори пробация

Ваня Драганова

[email protected]

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Асеновградчанин призна за кражба на вода. СНИМКА: Pixabay

Прокарал тръби от двуетажната си къща до уличната мрежа

Един от хванатите да крадат вода в Асеновград се споразумя с прокуратурата и договори да бъде наказан с пробация. Преди седмица от МВР съобщиха, че живеещи на шест частни адреса в  квартал „Лаково" са задържани за незаконното присъединяване към водопреносната мрежа и по случаите са започнати 3 бързи и 3 досъдебни производства.

Сред арестуваните е 39-годишен мъж, без образование и неграмотен, осъждан, но вече реабилитиран, който признал, че на 24 юли т. г. е прокарал тръби от двуетажната си къща до уличната водопроводна мрежа и така консумираното количество не би могло да бъде отчитано. 

Срокът на пробацията е 9 месеца, в което време мъжът ще трябва да се среща 2 пъти седмично със съответния служител.  

Асеновградчанин призна за кражба на вода. СНИМКА: Pixabay

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