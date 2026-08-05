Убитият на Младежкия хълм в Пловдив е Георги Кузев от Кричим

Въпреки тежката си съдба той е избрал честния труд и достойния живот, казва за жертвата кметът на града Атанас Калчев

Пребитият до смърт на Младежкия хълм в Пловдив е 31-годишният Георги Кузев от Кричим, става ясно от позиция на кмета на града. Както "24 часа" вече писа, около 17,20 часа вчера в подножието на тепето е открит мъж безпомощно състояние, който по-късно е починал в болница от тежките травми от нанесения му побой. По случая има задържани, но от прокуратурата не дават информация колко и на каква възраст са те.

"Случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на извършеното престъпление. Именно затова е важно ясно да разграничаваме установените факти от предположенията, тъй като разследването все още е в начален етап.

В публичното пространство вече се разпространяват различни версии - че жертвата е била примамена чрез приложение за запознанства, че извършителите са група тийнейджъри и че е възможно мотивът да е престъпление от омраза. До официалното им потвърждаване от прокуратурата и МВР обаче те остават единствено работни хипотези, а не доказани факти", заявява кметът на Кричим Атанас Калчев, който изразява съболезнования на близките. Той подчертава, че случаят поставя и въпроса за сигурността в района на Младежкия хълм в Пловдив и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда.

"От човешка гледна точка тази трагедия е още по-болезнена. Въпреки тежката си съдба Георги е избрал честния труд и достойния живот. Загубата му по този особено жесток начин прави случилото се още по-покъртително. Това не е просто пореден криминален случай. Ако първоначалните версии се потвърдят, ще говорим за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност. Ако част от тях отпаднат, това по никакъв начин не намалява тежестта на извършеното убийство", допълва Калчев. И изтъква, че обществото очаква справедливост.