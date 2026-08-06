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141 загасени пожара в страната за ден

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Пожар СНИМКА: Pixabay

През последното денонощие пожарните служби в България са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 141 пожара, при тях е пострадал един човек, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. 

С преки материални щети са 21 от пожарите - осем в жилищни сгради, един - в промишлени сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири - в транспортни средства, един - в селското стопанство, един - в съоръжения на открито и четири други. Без нанесени материални щети са възникнали 120 пожара, от които: 73 в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 41 в отпадъци; пет други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, за отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, отводняване, за оказване на съдействие на други структури и ведомства, помощ на граждани и др. 

Към противопожарните служби са подадени и 12 лъжливи повиквания. 

Пожар СНИМКА: Pixabay

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