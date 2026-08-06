Кънчо Стойчев: На изборите за президент ще има балотаж, Йотова ще бъде един от кандидатите

ДПС няма да бъдат решаващ фактор на президентските избори. Изборите ще продължат на два тура, защото няма да има достатъчно активност. Илияна Йотова ще бъде един от кандидатите на втори тур. Това заяви социологът Кънчо Стойчев пред Нова тв.

Според него интригата е в ГЕРБ. "Ако те издигнат кандидат и се борят за второто място, което би най-логично, защото независимо какво ще стане на самия балотаж, който класира свой кандидат, той се явява втора политическа сила. Ако ГЕРБ пропусне това, това е краят на ГЕРБ. Не ми се вярва да го направят", каза Стойчев.

"Илияна Йотова е самонаправил се човек. Всички знаем пътя й. Тя израсна, тя е човек, който се развива. Тя навлезе в европейската политика, стана експерт. После тези години в президентството, само на пръв поглед вицепрезидентът стой и наблюдава. Напротив през това наблюдаване човек страшно много се учи. Категоричен съм, че Йотова има своето мнение, тя е борбен и толерантен човек", коментира Стойчев.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира като титуляр за пълен президентски мандат на изборите наесен преди две седмици. През това време тя получи подкрепата на "Прогресивна България" и БСП. Засега другият спряган кандидат за изборите Андрей Гюров предпочита да не казва какво ще е решението му.

Според бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски проблемът не е толкова ГЕРБ, а че ПП и ДБ нямат кандидат, нито са показали, че имат подготовка за предстоящите президентски избори. Според него другата драма е, че кметът на София, за когото се очаквало преди 2 години да стане героя на десницата и да бъде кандидат-президент, очевидно това не се е случило.