След 3 г. осъдиха двама, източили близо 500 евро от чужда карта в Пловдив и Труд

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В рамките на половин час направили 4 неуспешни трансакции, теглили 3 пъти и платили 2 пъти на пос терминал

Близо 3 г. след като ползвали чужда дебитна карта, за да теглят пари и да пазаруват в Пловдив и близкото село Труд, двама мъже от калояновските Долна махала и Дълго поле се сдобиха с присъди.

В рамките на половин час - между 1,30 и 2 ч., на 24 ноември 2023 г. те успели да направят 4 неуспешни трансакции, да теглят пари в брой 3 пъти и 2 пъти да платят на пос терминал. Общо успели да източат 946,20 лв. или 483,78 евро от собственика на дебитната карта.

Престъплението обаче било установено и почти 3 г. по-късно двамата извършители се изправили пред Окръжния съд в Пловдив. Признали си и сключили споразумение с прокуратурата, като договорили 10-месечни условни присъди с 3 г. изпитателен срок.

Решението на съда, с което наказанията са одобрени, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.