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Царевец посреща легендарния оркестър „Джузепе Верди"

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Организатори на "Сцена на вековете"

Тази събота крепостта Царевец ще бъде домакин на едно от най-очакваните музикални събития на лятото. За първи път в България пристига симфоничният оркестър на прочутия италиански оперен театър Teatro Giuseppe Verdi - Салерно.

Концертът на Филхармония Giuseppe Verdi di Salerno във Велико Търново на 8 август е с начало в 21 ч.

Под диригентството на маестро Гуидо Манкузи и със специалното участие на италианския баритон Марко ди Сапия публиката ще се потопи в магията на най-великите музикални творби на Джузепе Верди, сред които емблематични арии и откъси от „Травиата", „Риголето" и „Аида".

Солисти ще бъдат италианският оперен певец Марко Ди Сапия (баритон) и българската певица Таня Радева-Лазарова (сопрано), която е ексклузивно поканена от италианския филхармоничен оркестър за турнето му в България.

Вечерта, посветена на Верди бележи кулминацията на летния оперен фестивал „Сцена на вековете" и обещава незабравима вечер, в която световната оперна класика ще оживее сред величието на историческата крепост Царевец.

Филхармония Giuseppe Verdi di Salerno е създадена през 1997 г. и е водещ участник във всички оперни продукции на своя театър. На салернската сцена гостуват и български артисти от Софийската и Варненската опера и балет.

Оркестърът е концертирал във Франция, Германия, Португалия, Индия и Япония, а сега за първи път представя своето майсторство пред българската публика.

Снимка: Организатори на "Сцена на вековете"

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