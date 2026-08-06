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Разузнавач от ГДБОП стана зам. шеф на ОДМВР - Велико Търново

Дима Максимова

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Ст. комисар Марин Маринов представя новите назначения СНИМКА: ОДМВР - Велико Търново

Ново лице поема "Криминална престъпност"

Директорът на ОДМВР – Велико Търново старши комисар Марин Маринов представи пред ръководния състав на 5 август новия си заместник – комисар Мирослав Йорданов. Той е роден на11.02.1985 г. в Горна Оряховица. През 2008 г. е завършил Академията на МВР и е назначен за разузнавач в полицейското управление в Г. Оряховица. През 2013 г. завършва магистратура, специалност „Право" във ВТУ. През 2016 г. става разузнавач в сектор „Противодействие на криминалната престъпност" в ОДМВР – В. Търново. От 2017 г. до 2023 г. е ръководител на група „Противодействие на телефонните измами" в сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР – В. Търново. През 2023 г. става разузнавач в сектор 01 към Отдел 14 в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" при МВР. Многократно е награждаван за високи професионални резултати от ръководството на МВР. Семеен, с едно дете.

Със заповед на вътрешния министър той е временно преназначен за заместник-директор на Областната дирекция.

33-годишният габровец комисар Трифон Трифонов пък е новият криминалист №1 на дирекцията.  Завършва Академията на МВР през 2016 г. и същата година постъпва на работа в системата на МВР, като разузнавач в група „Криминална полиция" при РУ – Трявна. През 2021 г. завършва специалност „Право" в ВСУ „Черноризец Храбър". През 2024 г. е преназначен на длъжност разследващ полицай в отдел „Разследване" при ОДМВР - Габрово. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати. Семеен с две деца.

Ст. комисар Марин Маринов представя новите назначения СНИМКА: ОДМВР - Велико Търново

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