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Взеха колата на шофьор, пипнат с 1.68 промила алкохол зад волана

Дима Максимова

[email protected]

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Друг водач пак пил и карал при влязла в сила присъда

Двама водачи, употребили алкохол хванаха полицаите в Свищов и Елена в хода на специализирана полицейска операция за намаляване на пътните инциденти.

В с. Хаджидимитрово е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 61-годишен местен жител. При тест на водача за алкохол апаратът е отчел 1,68 промила в издишания въздух. Той е отказал кръвна проба. Автомобилът е иззет. Водачът е задържан за срок до 24 часа, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

В хода на същата операция в Елена е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 50-годишен от Г. Оряховица. При него дрегерът е отчел 0,78 промила. Той също е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Изяснено е, че горнооряховецът е с влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол над 1,2 промила.

По двата случая са образувани бързи производства.

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