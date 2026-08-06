Разследват пожар, изпепелил навес и земеделска техника в Свищов

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Пожар в навес в Свищов разследват служители на местното полицейско управление. Сигнал за случая е получен вчера около 17,30 ч., съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Незабавно на мястото са пристигнали две пожарни и четирима огнеборци. Въпреки бързата намеса на огнеборците огънят е унищожил напълно навес от 60 кв.м, съхраняван под него дървен материал, храсторез и мотофреза. Спасени от огъня са две съседни сгради, три кучета и 8 кубика дървени греди.

Причините са в процес на изясняване. След потушаване на пламъци на място е извършен оглед от криминалисти. По случая е образувано досъдебно производство.