Канабис, засаден сред гъста растителност, откриха в Сливен

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Незаконно отглеждане на канабис е разкрито при акция на Районното управление в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 5 август служители на сектор „Криминална полиция“ към Районното управление са извършили издирвателни действия на територията на общината. В участък с гъста растителност в землището между две села те са открили 10 засадени растения от рода на конопа, които са реагирали положително при полеви тест за наркотици.

На място полицейските служители са установили 27-годишен мъж, който е предал плик със суха листна маса. При извършения полеви тест веществото също е реагирало положително за наркотик, пише БТА.

Мъжът е отведен в Районното управление в Сливен и е задържан за срок до 24 часа. Растенията са иззети. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по разследването продължава.

През юли м.г., в малко населено място в област Сливен бяха открити 30 кг канабис на стойност около 600 хиляди лева.