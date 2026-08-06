От утре нов чистач влиза в "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев"

От утре фирмата ДЗЗД "Чиста София" поема чистенето на столичните райони "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" за следващите 5 г. Това стана възможно, след като днес Столичната община е подписала предварителния договор с компанията, в която влизат фирмите "Голден тикет", "Голден инвестмънт груп" и българският клон на турската "Атлас Темизлик Туризм Иншаат Пейзаж Фиданджълък Санай Ве Тиджарет Лимитед Шикрети".

"На финалната права сме, остават няколко дни за събиране на всички документи и подписване на дългосрочния договор за почистването на зона 3. Подписахме днес предварителния договор и от утре ДЗЗД "Чиста София" поема изцяло дейностите по сметосъбиране и почистване в трите района", обясни зам.-кметът по екология на столицата Николай Неделков.

Столичният инспекторат вече е направил проверка на регистрираното в Пазарджик дружество за наличната техника.

"При минимум от 14 камиона, те имат налични 17 за сметосъбиране. Имат 12 автомобила за другите дейности като миене, мотометачки и камиони за извозване на едрогабаритен отпадък. Компанията имат 2 месеца за мобилизация за извършване на всички дейности и в този период Столичният инспекторат ще следи стриктно работата им", подчерта Неделков.

Новите чистачи бяха избрани след бърза процедура по пряко договаряне, в която оферти подадоха 3 от общо 4 поканени компании.

"С цената за 134 евро на тон за сметоизвозване спестихме около 2 млн. евро на 5-годишна база. Този ресурс може да бъде използван за модернизация на други дейности. Първоначалната предложена цена беше 143 евро, но след преговори, успяхме да я намалим. Благодаря за търпението на всички граждани на трите района. За нас беше важно те да не плащат по-висока такса смет и да получат услугата на по-добра цена. Знаете, че имахме доста трудности", отбеляза зам.-кметът.

По повод критиките на кмета на "Изгрев" д-р Делян Георгиев, че боклука не се събира, Неделков заяви: "По времето, когато районната администрация отговаряше за почистването, дейностите не се извършваха през уикенда. И това налагаше в следващите 3 дни те да се наваксват. В последните дни в района се събира над 90% от отпадъците. Това, че г-н Георгиев е успял да намери няколко контейнера, които не са извозени, са единични случаи, а и после те са изчистени на следващия ден. В последната седмица ситуацията в района е доста по-добра от това, което беше в последните месеци. Поздравления за кмета, че успя да организира сметосъбирането, но не е коректно спрямо общината, без значение кой от коя политическа партия е, да си прехвърляме топката кой е виновен, при положение, че има видим ефект. А и имаше доста сигнали към нас за времето, в което той организираше сметосъбирането".

Неделков уточни, че се очаква и решението на съда за прекратяването на процедурите по избор на нови чистачи за първа и седма зона, в която влизат районите "Средец", "Лозенец", "Студентски", "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица". В момента те се чистят от "Титан", като договорите с компанията бяха удължени с анекс след провала на процедурите за избор на нов изпълнител. Неделков вече заяви, че общината се подготвя да обяви нови процедури за двата района наесен.