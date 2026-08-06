Спипаха марихуана в дома на мъж и дрогиран шофьор при спецакция в Севлиево

По разпореждане на директора на ОДМВР -Габрово старши комисар Илиян Иванов на 5 август на територията на община Севлиево се провела специализирана полицейска операция срещу разпространението и употребата на дрога. Акцията била насочена и срещу конвенционалната престъпност, контрол по линия на пътната безопасност и опазване на обществения ред, с акцент върху малките и отдалечени населени места, уточняват от ОДМВР.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на частни адреси. В дома на 39-годишен севлиевец е намерена суха зелена листна маса, която при извършения полеви наркотест е реагирала на марихуана. Задържан е по реда на ЗМВР за срок до 24 часа.

В хода на операцията са проверени 381 лица, сред които 8 от криминалния контингент, както и 282 моторни превозни средства. Девет водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества. За установени нарушения са съставени 10 акта, наложени са 37 глоби с фиш и са съставени 2 протокола за предупреждение по чл. 65 от Закона за МВР.

Около 22 ч., на главен път София-Варна, в посока на движение гр. Севлиево, е спрян за проверка лек автомобил БМВ, управляван от 24-годишен местен жител. Водачът е тестван за употреба на наркотични вещества. Отчетен е положителен резултат за метамфетамин. Мъжът е дал кръвна проба за химически анализ. Задържа е по реда на ЗМВР за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В операцията участваха служители на ОДМВР -Габрово, Районно управление-Севлиево и Дирекция „Жандармерия".