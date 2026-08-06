Радев: Чуждестранните политици, които заклеймиха България за антисемитизъм, първо да се запознаят с фактите

Всички, които посещават България, да спазват законите, да уважават българските граждани, да зачитат частната собственост, да не я рушат и да не провокират напрежение, призова премиерът

Чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни.

Това призова премиерът Румен Радев от "Доброславци", където даде началото на нова високотехнологична индустриална зона.

"Ние сме готови да предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост, да не я рушат и да не провокират напрежение", каза още Радев.

Той припомни, че българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. А през Втората световна война България спаси от ужасите на концлагерите цялата своя еврейска общност и даде урок на цяла Европа.

"В традициите на нашите институции и общество е да не приемат прояви на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм и винаги да реагират, както вчера са осъдили езика на омразата", каза Радев.

За инцидентът между български и италиански младежи пред хотел в Банско стана ясно в сряда.

Групата италианци са предизвикали обидите от българи, след като са им показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. Това са първоначалните данни на МВР, които обяви шефът на полицията в Банско Християн Пармаков.

Той посочи, че по случая са установени както петимата българи, така и италианците. Това станало след сигнал за скандала, разиграл се късно вечерта на 2 август. На място отишли полицаи от районното в курортния град. Българската група се връщала няколко пъти, но не се е стигнало до физическа разправа, каза Пармаков.

Както "24 часа" съобщи, в хотела по време на инцидента са били настанени близо 300 младежи от еврейски произход от различни европейски държави, участвали в летен лагер на младежкото ционистко движение Bene Akiva. Сред тях е имало около 80 ученици от Рим и Милано на възраст между 15 и 16 години, придружавани от седем възпитатели. По думите на младежите група мъже, облечени в черно, е започнала да отправя антисемитски лозунги, да прави нацистки поздрави и да се опитва да проникне в хотела. Част от учениците разказват, че са се барикадирали вътре, докато други са плакали и са се обаждали на родителите си от страх. След първата намеса на полицията нападателите се оттеглили, но по-късно отново се върнали пред хотела, което наложило засилено полицейско присъствие до отпътуването на групата на следващата сутрин.

Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъжда всякакви форми на антисемитизъм и обяви, че следи изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство.

По-късно днес се очаква ръководството на Организацията на евреите в България "Шалом" да се срещне с главния секретар на МВР.