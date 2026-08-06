Жена попадна в болница след побой с дървен прът при скандал между съседи

72-годишна жена е настанена в болницата в Кърджали, след като беше бита с дървен прът по главата при скандал със свой съсед в кирковското село Каялоба. 39-годишният мъж е задържан, а по случая е образувана проверка за хулиганство.

Инцидентът е станал около 20 часа в сряда. По първоначални данни между двамата съседи възникнал спор, който прераснал в саморазправа. Мъжът нанесъл няколко удара с дървен прът по главата на възрастната жена.

Пострадалата е транспортирана до Спешното приемно отделение в Кърджали, където след прегледи е настанена за лечение с рана на главата.

Според местни жители и двамата участници в конфликта живеят в Турция, но са се прибрали в родното си село за лятото. Между съседите и преди е имало разправии. Последният скандал започнал, след като жената направила забележка на мъжа за отпадъци, които изхвърлил на улицата пред къщата си. Спорът бързо ескалирал и завършил с побой.

Нападателят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая в Районното управление в Кирково е образувана проверка за хулиганство. Ако в хода на разследването бъдат установени данни за причинена средна или тежка телесна повреда, правната квалификация може да бъде прецизирана.