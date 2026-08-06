Разкриха тайните на скален саркофаг в Перперикон, ограбен е още в древността

Археолозите приключиха проучването на масивен саркофаг, издялан в скалите на Перперикон, който през последните дни предизвика огромен интерес.

"Изследванията показват, че погребалното съоръжение е било ограбено още в дълбока древност, а намиралите се в него дарове са изчезнали преди векове", заяви ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров.

Откритието идва дни след като в скалния град беше разкрит и единадесетият мавзолей-ротонда от римската епоха. Новооткритият саркофаг се намира непосредствено до известна отпреди скална гробница, която археолозите вече са разкрили изцяло. Заедно с мавзолеите те са били част от представителния некропол край главния път, водещ към Южната порта на Акропола на Перперикон. В съчетание с многобройните езически и християнски храмове тук се е оформяла т.нар. Area Sacra – Свещената зона на южното подградие на древния град.

"Проучването показва, че саркофагът е прецизно издялан в скалата на дълбочина около половин метър. Под него е оформена самата гробница, в която е бил положен покойникът, като общата дълбочина на съоръжението достига близо метър и половина", обясни проф. Овчаров.

Гробницата е била покрита с обработени каменни плочи, а множеството открити фрагменти от керемиди свидетелстват, че над цялото погребално съоръжение е имало покрив. По-късно конструкцията е била разрушена, а гробът – ограбен, като всички погребални дарове са били отнесени още през Античността.

Археолозите датират паметника в късноримската епоха – IV-V век. Според тях той продължава много по-древна традиция на скални погребения в Източните Родопи. Учените свързват тези съоръжения с периода между II и I хилядолетие пр. Хр., но подобни гробници продължават да бъдат изграждани и почитани и през римската епоха. Почти всички известни досега скални погребални съоръжения обаче са били ограбени още в древността, което силно затруднява точното им датиране.

Особено известни са скалните гробове край село Ангел войвода и прочутото съоръжение при Татул. Според археолозите там се е намирал хероон – светилище на обожествен след смъртта владетел. Разкопките показват, че скалният гроб на върха при Татул е оформен още в края на бронзовата епоха, а през елинистическата и римската епоха около него е изграден внушителен храмов комплекс.

За новооткритите скални погребални съоръжения на Перперикон учените все още не правят окончателни заключения. Те обаче не изключват възможността и тук да става дума за място със сходно сакрално предназначение, свързано с култа към владетел или друга значима личност.