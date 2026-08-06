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Пламна склад на завод за хартия в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Пламъци избухнаха в склад на завод за хартия в Пловдив. Снимки: Пожарната в Пловдив

За последното денонощие огнеборците са реагирали на 22 сигнала за произшествия в Пловдив и областта

Пожар е избухнал в складова база на територията на завод "Родина" в Пловдив около 3,49 часа тази сутрин. Огънят е обхванал приблизително 350 тона балирана хартия и 100 кв. м от постройката, съобщават от Пожарната. В потушаването са участвали 14 екипа, като дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава.

За последното денонощие огнеборците са реагирали на 22 сигнала за произшествия в Пловдив и областта. Както "24 часа" вече писа, пламъци са избухнали в аптека на бул. „6 септември" в Пловдив, запалила се е и къща в Карлово.

Екипи са дежурили на пожара и в село Стрелци, който вече е ликвидиран, но огнеборци от Раковски са на мястото, за да следят за  евентуално възобновяване на локални огнища. При инцидентите няма пострадали хора.

Пламъци избухнаха в склад на завод за хартия в Пловдив. Снимки: Пожарната в Пловдив

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