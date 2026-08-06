Горнооряховчани пак на протест за кмета си, този път пред съда в Търново

Жители на Горна Оряховица подготвят нов протест в защита на кмета Николай Рашков, застрашен да бъде свален предсрочно заради установен конфликт на интереси. Недоволството е обявено за 12.30 ч. на 10 август пред Административния съд във Велико Търново.

​ "След като Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица отказа да се прекрати мандата на кмета Николай Рашков, от ГЕРБ-Горна Оряховица, внесоха жалба в съда, за да оспорят отказа. Правят пореден опит да подменят вота ни през съдебната зала!

Административният съд ще заседава в 13ч и се надяваме, че няма да пренебрегнат близо 5700 човека от подписката", посочва организаторката Емилия Павлова във фейсбук.

На 31 юли Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. Комисията не събра необходимото по закон квалифицирано мнозинство от 2/3, с което градоначалникът запази поста си.

От общо 11 членове на ОИК на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция "въздържал се", гласовете се разделиха точно наполовина: 5 гласа "за" отстраняването и 5 гласа "против". След официалното публикуване на решението на ОИК заинтересованите страни - граждани и политически партии - имаха 3-дневен срок да го обжалват пред Административен съд – Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд.

"Идеята е да останем до септември и след това ще си подам оставката, като оставя своя заместник и не се стига до избори. Така ще спестим 400 000 евро", каза пред тв камерите Рашков в деня на заседанието на ОИК.

Септември маркира точно една година до края на настоящия общински мандат. Според нормативната уредба при по-малко от година до редовните избори, нови извънредни избори за кмет не се произвеждат, а управлението се поема от заместник-кмет.

Рашков подчерта, че за него властта не е на всяка цена. "Аз станах кмет, защото ми писна една организирана престъпна група да дерибейства над гражданите. Затова получиха шамар от тях, не от мен. Хората ги изхвърлиха и ако трябва - пак ще го направят", коментира настоящият градоначалник.

Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на ОИК, за да изразят подкрепата си за Рашков. Гражданите протестираха под прозорците с скандирания "Искаме си кмета!" и блокираха

движението, пресичайки демонстративно пешеходните пътеки в района.

В средата на юли Сметната палата поиска от ОИК предсрочното прекратяване на мандата на Рашков. Причината - окончателно решение на ВАС, което потвърждава, че кметът е бил в конфликт на интереси.

Производството срещу Рашков започва по сигнал за продажбата на 8 общински имота с площ 8785 кв. м. През лятото на 2023 г. община Горна Оряховица обявява търг с тайно наддаване за имотите. Най-висока оферта дава дружеството "Мирвана" ООД, в което до 16 ноември 2023 г. Рашков е съдружник и управител.

На местните избори на 29 октомври 2023 г. той е избран за кмет. Междувременно процедурата по продажбата е обжалвана, а заповедта, с която "Мирвана" е обявена за купувач, влиза в сила след встъпването му в длъжност.

На 24 ноември 2023 г., когато дружеството вече е представлявано от майката на Рашков, на която той е прехвърлил дяловете си, кметът подписва договора за продажбата на имоти и така нарушава закона.