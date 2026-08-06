Близките на убитата полицейска съпруга от Първомай поискаха € 500 000 от обвинения за смъртта й

На този етап Ивелин Цветанов не е признал вина, нито е дал обяснения пред разследващите

Граждански искове за общо € 500 000 предявиха близките на убитата полицейска съпруга от Първомай Димитрина Грозева от обвинения за смъртта ѝ Ивелин Цветанов. Мъжът ѝ и двете им деца Здравко, Йоана и Атанас, поискаха по 100 хиляди, а една от другите близки - 200. Не стана ясно обаче дали те ще бъдат приети за съвместно разглеждане по време на делото, тъй като разпоредителното заседание беше отложено. Причината - подсъдимият и адвокатите му не са били призовани в законовия седемдневен срок.

Пред залата прокурор Марин Пелтеков обясни, че на този етап Цветанов не е признал вина. Адвокатът му Стоян Янков пък посочи, че клиентът му изобщо не е давал обяснения пред разследващите. Единият от адвокатите на подсъдимия Стоян Янков. Снимка: Никола Михайлов

"Ще искаме справедлива присъда, най-тежката възможна. Какъвто и размер на гражданските искове да уважи съдът, той първо най-вероятно няма да бъде събран и второ - няма размер, който да репарира подобна загуба", каза адвокат Атанас Атанасов, който представлява най-близките роднини на Димитрина Грозева. Адвокат Атанас Атанасов. Снимка: Никола Михайлов

Жената загуби живота си в нощта на 17 срещу 18 август м.г. Синът ѝ Атанас я намерил обляна в кръв в коридора на дома им в първомайския кв. "Дебър". По това време съпругът ѝ бил на работа в Районното управление в града. Прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство, извършено с особена жестокост, на 23-годишния бивш приятел на дъщеря ѝ. Разследващите установили, че той дошъл с кола в Първомай, влязъл в къщата и нанесъл 9 рани с нож на Димитрина Грозева.