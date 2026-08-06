Мъж с 2,95 промила алкохол в кръвта катастрофира в Нови пазар

Полицаи задържаха в Нови пазар катастрофирал шофьор, употребил алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 21:40 часа в сряда в дежурната част на полицията в Шумен е подаден сигнал за възникнало пътно произшествие на кръстовище, образувано от улиците „Пирин“ и „Васил Левски“ в Нови пазар. На място е изпратен екип на полицията в града.

Служителите на реда са изяснили, че шофьор на автомобил „Сеат“ с шуменска регистрация е загубил контрол над леката кола и е самокатастрофирал. Зад волана е бил 49-годишен. След тест за шофиране след употреба на алкохол са отчетени 2,95 промила алкохол в издишания от водача въздух. Автомобилът е иззет, а мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Преди седмица полицаи иззеха и автомобила на шофьор от Велики Преслав, установен да шофира с 5,35 промила алкохол.