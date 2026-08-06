Шофьор с „Порше" опитал да избяга от полицейска проверка и нарочно блъснал патрулка

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30-годишен шофьор на „Порше" се е опитал да избяга от проверка на полицията в София. Карайки бясно, той се опитвал да изблъска патрулката, а след това се блъснал в нея. След това опитал да избяга пеша.

Мъжът е осъждан, обвинен е и е задържан за 72 часа, съобщиха от прокуратурата.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж, пречил на полицай да изпълни служебните си задължения и предизвикал катастрофа с патрулка.

На 3 август около 21,40 часа на кръстовището на бул. „Брюксел" и ул. „Мими Балканска" в София, обвиняемият М.К. шофирал лек автомобил, марка „Порше", когато противозаконно пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения.

М.К. не се подчинил на подадените множество звукови и светлинни сигнали за спиране, подадени от полицейския автомобил, марка „Шкода". Обвиняемият продължил да управлява автомобила си с висока скорост, опитал се да изблъска полицейския автомобил, като впоследствие го засякъл и реализирал пътно-транспортно произшествие със същия. След това М.К. излязъл от автомобила си, побягнал и се укрил.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". В хода на разследването обвиняемият е задържан от полицейски служители.

М.К. е осъждан. Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.