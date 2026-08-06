Почина отец Мирослав Коларов от храма "Св. св. Козма и Дамян" в Кричим

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Починал е отец Мирослав Коларов - дългогодишен православен свещеник в Кричим, служил в храма "Св. св. Козма и Дамян". Това съобщи кметът на града Атанас Калчев.

"Той ще остане в паметта ни като всеотдаен духовник, посветил живота си на Бога, Църквата и хората. Със своето служение, обществена дейност и стремеж към разбирателство той остави светла следа в живота на местната църковна общност.

Вечна и блажена да бъде паметта му!

Бог да го прости, да упокои душата му и да я приеме в селенията на праведниците. Нека го удостои с Небесното Си Царство и той да бъде наш вечен молитвен застъпник пред Бога. Дълбок поклон!", написа Калчев.

Все още не е ясно кога ще е поклонението.