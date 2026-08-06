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8 са обвиняеми за фентанила за над 157 млн. евро в кв. "Факултета"

Дима Максимова

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При акцията е разбира фабрика за производство на фентанил.

8 души са привлечени като обвиняеми за организиране и участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност 157 682 400 евро. Делото се наблюдава от Окръжна прокуратура - Русе, тъй като те са разкрили престъплението, съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанска академия, кв. „Факултета", район „Красна поляна" на гр. София. След анализ на събраните доказателства наблюдаващият прокурор е привлякъл като обвиняеми 8 души на възраст между 36 и 53 години. Двама са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. С негови постановления всички обвиняеми са задържани за срок до 72 часа - за довеждането им пред съда.

След приключване на разпитите делото ще бъде внесено в съда с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата.

Под ръководството на дунавските прокурори са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания на вещи от жилища, складове и автомобили, огледи на местопрестъпления, изготвени са фотоалбуми, разпитани са множество свидетели.

В резултат на добрата координация между Окръжна прокуратура-Русе и ГДБОП са иззети голям брой веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества. Назначени са и множество експертизи.

Повече подробности по случая Окръжна прокуратура- Русе ще предостави на съвместен брифинг с МВР на 07.08.2026 г., който ще се проведе в гр. Русе, уточняват от пресцентъра.

При акцията е разбира фабрика за производство на фентанил.

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