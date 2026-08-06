73-годишен преби приятелката си в Бяла Слатина

73-годишен мъж е арестуван заради упражнено домашно насилие над жената, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца. Сигнал до полицията в Бяла Слатина е подаден в следобедните часове на 5 август, сряда.

Пострадалата жена е на 50 години и е от с .Комарево. Образувано е досъдебно производство по чл. 129, ал. 2, във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс, според който при причинена средна телесна повреда наказанието е лишаване от свобода до шест години.

Според данните в отчета на полицията във Враца за миналата година престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, са 3,62% от общия брой регистрирани престъпления.