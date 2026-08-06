Спасиха катастрофирали край Приморско испанци, след като шкодата им сама подала данни за удара до 112

Испанци, катастрофирали край Приморско, бяха спасени, след като тяхната шкода сама подала данни за инцидента до спешния тел. 112. Случаят е от тази нощ.

В 03:47ч. постъпило така нареченото eCall обаждане от спешен център на шкода, за катастрофа с пострадали след Приморско посока Дюни. Предоставени са GPS координати. На място били изпратени екипи на ОДМВР Бургас, РУ Приморско, ЦСМП, ПБЗН и АПИ.

По информация на РУ Приморско, автомобилът е самокатастрофирал. Пострадали са двама испански граждани, които са транспортирани в лечебно заведение в Бургас.

eCall е спешно повикване към телефон 112, генерирано ръчно (от пасажерите в МПС, произведено след 31 март 2018 г.) или автоматично (от датчиците в МПС) в случай на катастрофа. За целта е необходимо превозното средство да бъде оборудвано с eCall устройство. То автоматично изпраща към 112 минимален набор от данни, който включва точното местоположение на инцидента, посоката на движение на превозното средство, информация за автомобила и броя на пътниците в него. Системата дава възможност за аудио връзка и последваща гласова комуникация с оператор на 112, като скъсява времето за реакция на службите за спешно реагиране.

От началото на годината до 5 юли в центровете 112 са приети и общо 990 eCall повиквания, от които 618 за пътно-транспортни произшествия.