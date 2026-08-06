Депутатка от ГЕРБ пита дали дирекциите на „Социално подпомагане“ намаляват от 28 на 6

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Депутатката от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова е поставила парламентарен въпрос до министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова дали се готви структурна реформа в системата на Агенция за социално подпомагане чрез намаляване на броя на регионалните дирекции „Социално подпомагане" от 28 на 6. Това съобщи Жекова в своя фейсбук публикация.

"В получения отговор МТСП потвърждава, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не дава отговор на най-важния въпрос - предвижда ли се действително такава реорганизация. Посочва се единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултации тепърва предстоят", заявява депутатката.

"Най-тревожното е, че Министерството обсъжда преструктуриране на системата, но признава, че функционалният анализ и консултациите тепърва предстоят. С други думи - първо се обсъжда реформата, а после ще се търсят аргументите не само дали е необходима, но и какви ще бъдат последствията.

Това е обратният ред на вземане на управленски решения.

Подобна реформа засяга пряко социалното подпомагане, закрилата на детето, осиновяванията и работата на десетки дирекции в цялата страна. Именно затова решения от такъв мащаб трябва да се основават на ясни анализи, доказателства и открит обществен дебат, а не на предположения.

Ще продължа да настоявам Министерството да представи пълните мотиви и анализи, преди да бъдат предприети действия, които могат да променят из основи системата на социалното подпомагане", пише още в публикацията ѝ.

Отговорът на въпроса ѝ, подписан от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова гласи:

ЧРЕЗ

Г-ЖА МИХАЕЛА ДОЦОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 52-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

до

Г-ЖА ИЛИАНА ЖЕКОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ OT ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН „ГЕРБ - СДС"

ОТНОСНО: Въпроси от народния представител Илиана Жекова относно намерения за структурни промени в системата на Агенцията за социално подпомагане

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕКОВА,

В отговор на поставените от Вас въпроси, относно намеренията за структурни промени в системата на Агенция за социално подпомагане (АСП), Ви предоставям следната информация:

1. С оглед стартиралата бюджетна процедура е предвидено да бъдат приложени мерки за оптимизиране на разходите в административните структури.

В тази връзка се извършва преглед на цялостната структура на Министерството на труда и социалната политика и структурите към него. За целта са изискани предложения за оптимизиране на работните процеси в системата на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика, включително от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Агенцията за социално подпомагане изготви и представи предложения за промени, които целят по-добро функциониране и по-ефективно предоставяне на административни услуги на гражданите, както и намаляване на разходите. Предложенията съдържат различни варианти за оптимизация, но нито един от тях не поставя под риск предоставянето на услуги за най-уязвимите групи, които разчитат на АСП.

Към момента разглежданите варианти са на етап вътрешно обсъждане и не е взето окончателно решение.

2. При разработването на вариантите се отчитат именно рисковете, посочени в писмото Ви. Водещ критерий е запазване, но и подобряване на качеството, достъпността и своевременността на административното обслужване на гражданите, както и на методическото ръководство и контрола върху дейността на дирекциите "Социално подпомагане".

Преди да се пристъпи към вземане на решение за конкретни промени, ще бъдат извършени функционален анализ и консултации с всички заинтересовани страни в съответствие с установената практика.

Наталия Ефремова

Министър на труда и социалната политика