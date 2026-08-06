Патриарх Даниил призова вярващите да следват пътя на апостолите

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова вярващите да следват пътя на апостолите на празнична литургия по случай Преображение Господне в столичния храм „Преображение Господне“.

Патриархът обясни, че на днешния ден Българската православна църква чества събитие от земния живот на Иисус Христос, което се е случило 40 дни преди неговите кръстни страдания. За да увери светите апостоли, че той доброволно приема тези страдания, за да ги укрепи във вярата, да не се поколебаят и да не се отчаят, той им е показал своята небесна слава, да видят с телесните си очи. На планината Тавор Господ Иисус Христос се е преобразил пред апостолите Петър и братята Яков и Йоан и се е срещнал с пророците от Стария завет Мойсей и Илия.

Според патриарх Даниил Господ не прави чудеса просто заради самото чудо да направи впечатление. Това чудо, което е направил, е именно, за да да укрепи апостолите във вярата. Способността на пророците да разпознаят Иисус Христос като сина на живия Бог показва, че те вече са били с духовните си очи. За да затвърди това и да не се поколебаят при кръстните страдания, Господ им явил небесната си слава.

Патриархът призова и ние следваме този път. Той уточни, че всеки човек изживява различни терзания, смущения във вярата, колебания, смутове. Често изпадаме в раздразнение, осъждаме едни други, докато тези страсти действат в нас. Според Софийския митрополит това говори, че ние още не можем да прозрем с духовни очи и не можем да видим божествената слава на Господа и да я възприемем, докато пазим в нас това озлобление. Докато пазим за нас тези тревоги и маловерие, това означава, че ние не сме станали причастни на тази небесна слава, а това велико събитие, този празник, идва да ни каже какво ни е дал Господ Иисус Христос, каза патриарх Даниил, цитиран от БТА.

Добре е да бъдем с Господа, да живеем в мир и в любов едни с други и така да славим Бога, да се трудим да наследим тази слава за вечността, каза патриархът в заключение. Той пожела честит и благословен празник на всички вярващи.